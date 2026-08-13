Xavi Hernández volgt Ronald Koeman op als nieuwe bondscoach

Xavi Hernández is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. 'De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op. Xavi heeft met de KNVB overeenstemming bereikt over een contract tot en met het WK van 2030', zo meldt de KNVB.

'Enorme eer'

Xavi over zijn aanstelling: “Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal. Je zou kunnen zeggen dat ik een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal ben. Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach.”

Rijke voetbalcultuur Nederland

“Nederland heeft een rijke voetbalcultuur en een duidelijke visie die ook mij enorm aanspreken: aanvallend voetbal, vanuit balbezit, met creativiteit, passie en overtuiging,” vervolgt Xavi. “Natuurlijk is en blijft het belangrijkste doel altijd om te winnen, maar het liefst doe ik dat ook op een manier waarop die kenmerken terugkomen en waar mensen van kunnen genieten. De potentie daarvoor is aanwezig, evenals een mooie basis om op voort te bouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met de spelers, de staf en iedereen binnen de KNVB aan deze uitdaging te beginnen.”

Nigel de Jong

Directeur topvoetbal Nigel de Jong: “Elke nieuwe cyclus vraagt erom om opnieuw te kijken waar we naartoe willen, wat we daarvoor nodig hebben en welke beschikbare bondscoach daar het beste bij past. Xavi heeft alleen al als speler alles meegemaakt en gewonnen, met onder meer een wereldtitel, meerdere landstitels en Champions League-titels op zijn naam,” vervolgt De Jong.

“Als trainer is hij gevormd door jarenlang samen te werken met topcoaches die een voetbalvisie uitdragen die heel goed aansluit bij de manier waarop wij met het Nederlands elftal willen spelen: initiatief nemen, dominant en aantrekkelijk voetbal, gecombineerd met de flexibiliteit die het moderne topvoetbal vraagt."

"Xavi gelooft in die basisprincipes en heeft die visie omarmd en zich eigen gemaakt. Dat alles, gecombineerd met zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij spelers weet te raken en het beste uit een groep haalt, maakt hem de juiste keuze voor de komende jaren.”

Marianne van Leeuwen

Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen: “Met Xavi halen we iemand binnen die als speler en trainer de absolute top van het internationale voetbal kent. Hij weet wat er nodig is om op het hoogste niveau succesvol te zijn en brengt die ervaring mee naar het Nederlands elftal. Dat past bij onze ambities. We zijn dan ook heel blij dat hij voor deze uitdaging heeft gekozen.”

Carrière Xavi Hernández

Na een indrukwekkende spelersloopbaan waarin hij in totaal zeventien seizoenen uitkwam voor Barcelona en vele successen behaalde, begon Xavi Hernández in 2019 zijn trainerscarrière bij Al Sadd in Qatar, waar hij eerder ook als speler actief was. Onder zijn leiding won de club meerdere nationale prijzen en ontwikkelde hij zich verder als trainer. In november 2021 keerde Xavi terug bij FC Barcelona als hoofdtrainer. In het seizoen 2022/’23 leidde hij de club naar winst van de Spaanse Super Cup én de eerste landstitel sinds het seizoen 2018/’19.

Als speler behoort Xavi tot de succesvolste voetballers en beste middenvelders van de afgelopen decennia. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona en maakte in 1998 zijn debuut in het eerste elftal. Xavi stond gedurende zijn carrière bekend om zijn uitzonderlijke spelinzicht, passing en vermogen om het tempo van een wedstrijd te bepalen. Uiteindelijk speelde hij meer dan 750 officiële wedstrijden voor FC Barcelona en won hij met de club onder meer acht landstitels, vier UEFA Champions League-titels en twee FIFA Club World Cups. Met Spanje vormde hij jarenlang het hart van een van de succesvolste nationale teams ooit. Hij veroverde de Europese titel in 2008 en 2012 en werd in 2010 wereldkampioen.

Invulling technische staf

De komende weken wordt de trainersstaf verder vormgegeven. Xavi: “Het is de bedoeling om een technische staf samen te stellen met ook Nederlandse inbreng. De Nederlandse kennis van het voetbal, de spelers en de cultuur is van grote waarde. Door elkaars kennis en ervaring te combineren creëren we de beste omstandigheden om als team straks het maximale uit onszelf en de spelersgroep te halen.”