Arbiter Rob Dieperink (38) overleden

Scheidsrechter Rob Dieperink (38) is overleden. Dit meldt de KNVB maandag. 'Geschrokken en zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Rob Dieperink'.

'Gewaardeerde scheidsrechter'

'Met het overlijden van Rob Dieperink verliest de arbitrage een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar wij bovenal een fijne collega', aldus de KNVB.

Betaald voetbal

Rob was sinds het seizoen 2011/'12 als scheidsrechter actief in het betaald voetbal. Eind 2017 leidde hij zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. In totaal floot hij 284 wedstrijden in het betaald voetbal.

VAR

Daarnaast was Rob internationaal actief als VAR. Zo maakte hij deel uit van de arbitrage op het EK 2024 en de Olympische Spelen van datzelfde jaar. Ook werd hij regelmatig aangesteld voor wedstrijden in de Europese clubcompetities. Tijdens de Europa League-finale van 2024 tussen Atalanta Bergamo en Bayer Leverkusen was hij actief als assistent-VAR. In december 2024 volgde een aanstelling als VAR tijdens de FIFA Intercontinental Cup in Qatar.

