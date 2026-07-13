Aanhoudende droogte heeft gevolgen voor scheepvaart, natuur en landbouw

Hoge temperaturen en droog weer zijn opnieuw in aantocht. 'Daardoor loopt het neerslagtekort de komende week verder op', zo meldt de Unie van Waterschappen.

Aanvullende maatregelen

De droogte veroorzaakt steeds meer problemen voor de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie. Rijkswaterstaat en de waterschappen nemen aanvullende maatregelen om watertekorten en verzilting tegen te gaan.

Verwachting

De komende tien dagen valt in Nederland en de stroomgebieden van de Rijn en Maas weinig tot geen neerslag. Daarnaast is opnieuw een periode met zeer hoge temperaturen aangebroken. 'In combinatie met de toenemende verdamping loopt het neerslagtekort de komende week flink op. Ook de watertemperatuur stijgt naar verwachting opnieuw', aldus de Unie.

Niet eerder zo een lage waterafvoer in juli sinds 1976

De afvoer van de Rijn daalt de komende dagen verder. Naar verwachting daalt de afvoer medio juli naar 800 tot 850 m³/s. Zo’n lage afvoer kwam in juli slechts één keer eerder voor: in 1976. Door het uitblijven van neerslag in het stroomgebied van de Maas daalt de afvoer bij Sint Pieter naar verwachting komende week tot onder de 25 m³/s. Ook dit is aanzienlijk lager dan gemiddeld.

Effecten voor scheepvaart en verslechterende waterkwaliteit

Door de afnemende beschikbaarheid van zoet water wordt het in grote delen van het land steeds moeilijker om aan de watervraag te voldoen. De droogte heeft gevolgen voor de scheepvaart, natuur, landbouw en industrie. De scheepvaart heeft op verschillende locaties te maken met langere wachttijden bij sluizen en heeft op de Waal last van dieptebeperkingen.



Regionaal is er sprake van lage tot zeer lage grondwaterstanden en verhoogde watertemperaturen met als gevolg meer vissterfte en groei van blauwalg. In gebieden zonder wateraanvoer vallen lokaal waterlopen en bovenlopen van beken droog. In het westen van Nederland neemt de verzilting verder toe.

Maatregelen

De waterschappen en Rijkswaterstaat houden waar mogelijk water maximaal vast. Ook hebben waterbeheerders extra onttrekkingsverboden ingesteld. Lokaal worden pompen ingezet om kwetsbare veengebieden voldoende nat te houden en inklinking te voorkomen.

Beperken van verzilting

In het Noordzeekanaal is de zogenoemde Selectieve Onttrekking ingesteld. Dit maakt het mogelijk om zout water beter af te voeren en verzilting zoveel mogelijk te beperken. Ook de Haringvlietsluizen zijn gesloten. Daarnaast clusteren of beperken beheerders op diverse locaties het schutten van schepen. De Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) en de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) zijn ingezet. Ook gelden lokaal meer negatieve zwemadviezen. Daarnaast vinden extra inspecties van boezemkades plaats.