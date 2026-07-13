Rode Kruis hervat werk bij Ter Apel op nieuwe plek

Het Rode Kruis zal vanaf woensdag weer dagelijks mensen hulp bieden voor wie geen plek is op het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'De overheid stelt een kantoorpand aan de zijkant van het terrein beschikbaar, waar de toegang gecontroleerd kan worden. Deze nieuwe locatie biedt veiligheid voor zowel de hulpverleners als de hulpvragers', zo meldt het Rode Kruis vanmiddag.

DISA-pand

Op deze plek zal het Rode Kruis dezelfde diensten bieden als in de afgelopen zeven weken op het voorterrein, namelijk eten en drinken uitdelen, informatie geven en een luisterend oor bieden. De overheid stelt het voormalige kantoor van de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA) daarvoor beschikbaar.

Mensen helpen zit in ons DNA

De oplossing komt nadat het Rode Kruis afgelopen vrijdag besloot de hulpverlening in Ter Apel te stoppen. Aanleiding daarvoor was een verslechterde veiligheidssituatie op het voorterrein. Directeur van het Rode Kruis Harm Goossens: “Voor ons is nu voldaan aan een belangrijke voorwaarde: een veilige plek waar we mensen hulp kunnen bieden die zo hard nodig is. Waar het handjevol mensen het niet kan verpesten voor een grotere groep. We zijn blij met deze oplossing. Dan kunnen we weer doen wat in ons DNA zit: mensen helpen, onder andere met eten, drinken en een luisterend oor.”

Kantoorpand net buiten aanmeldcentrum

Het kantoorpand staat net buiten het aanmeldcentrum. Daar kunnen straks alleen mensen naar binnen die zich hebben gemeld bij het aanmeldcentrum, maar voor wie op dat moment geen opvangplek is. Goossens: “Zo hebben we meer overzicht en krijgt een handjevol mensen van buitenaf niet de kans om onrust te stoken. Dat was hard nodig. Een gebouw is bovendien een veel humanere plek dan een groot veld waar mensen in weer en wind – of hitte – de hele dag buiten zitten.”

Het blijft pleisters plakken

Het Rode Kruis benadrukt dat er feitelijk niets aan de onderliggende situatie veranderd is. “We gaan van een veld naar een kantoorpand. Dat is vele malen beter. Maar het blijft pleisters plakken. We moeten niet vergeten dat dit geen nieuwe opvangplekken oplevert. Iedere avond moet ook de groep die overdag in het kantoorpand verblijft naar een externe nachtopvang. En dus blijft dé prioriteit een menswaardige opvanglocatie waar mensen dag én nacht kunnen blijven.”