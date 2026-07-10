Rode Kruis moet hulp Ter Apel stoppen, hulpverlening kan niet langer veilig

Het Rode Kruis maakt pas op de plaats en zet geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Reden is dat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden voor zowel hulpverleners als hulpvragers. Veiligheid is de eerste voorwaarde om hulp te verlenen.

Zojuist deelde het Rode Kruis de laatste maaltijden uit, na zeven weken hulpverlening. In deze periode lukte het de overheid niet een oplossing te vinden voor het tekort aan opvangplekken. Ondertussen kan de veiligheid niet langer gegarandeerd worden. Directeur Harm Goossens. “Dit is een heel heftige beslissing. We beseffen wat dit betekent voor de mensen die wij hulp bieden. Maar we kunnen niet anders, omdat een kleine groep overlastgevers zorgt voor onveiligheid voor onze hulpverleners én de hulpvragers. Daarom is er nu een structurele oplossing nodig.”

‘Dit moet anders’

In de afgelopen weken vonden er steeds meer incidenten plaats. Hulpverleners en hulpvragers ondervinden last van een klein groepje mannen dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort. De hulpverleners voelen zich onveilig en de situatie op het terrein kan niet worden gecontroleerd.

Het Rode Kruis wil dat er een structurelere oplossing komt voor het tekort aan opvangplekken: een spoednoodopvanglocatie. Goossens: “Dat is de enige oplossing. Wij bieden nu zeven weken hulp op het voorterrein van het aanmeldcentrum. Mensen gaan van plek naar plek, brengen uren door op het gras, ook in extreme weersomstandigheden als hitte of harde regen. Dit moet anders.”

Enkele tientallen mensen per dag

De Rode Kruis-directeur vervolgt: “Ik wil een urgent appel doen aan alle gemeenten in Nederland: stap naar voren en zorg voor een spoednoodopvanglocatie. Zo'n locatie biedt ademruimte voor Ter Apel en zorgt ervoor dat mensen ook overdag een veilige plek hebben. We hebben het over enkele tientallen mensen per dag, in een land met 18 miljoen inwoners.”

Voor de lange termijn moet de overheid zich samen met gemeenten buigen over voldoende, menswaardige én kleinschalige opvanglocaties door heel Nederland. “Zodat de situatie die we nu zien nooit meer kan gebeuren”, besluit de directeur. Sinds eind mei bood het Rode Kruis mensen op het voorterrein meer dan 5000 maaltijden, 3000 dekens, vele liters water, beschutting tegen zon en regen, stroompunten, een luisterend oor en meer.