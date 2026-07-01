Politie doet inval in eetcafé vanwege illegaal gokken

In een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen is maandagavond een inval geweest en zijn vier personen aangehouden. Volgens de politie wordt het viertal verdacht van het organiseren van het organiseren van illegaal gokken.

Er zou al langer een onderzoek lopen naar het illegaal gokken in het etablissement. De vier mannen die zijn aangehouden zijn in de leeftijd van 27, 32, 36 en 45 jaar uit de gemeente Groningen.

Naast de aanhouding, werden er ook goederen in beslag genomen die illegaal gokken kunnen faciliteren.

