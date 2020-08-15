zaterdag, 15. augustus 2026 - 13:27 Update: 15-08-2026 14:12

Man overleden bij incident in Nijmegen

agent-donker
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Nijmegen

De politie kreeg in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus, even na 04.30 uur, een melding over geschreeuw van een man in een woning aan de Berkstraat in Nijmegen. 'In de woning escaleerde de situatie. Bij een poging de man aan te houden verzette hij zich, werd hij onwel en is vervolgens overleden. Directe medische hulp mocht helaas niet meer baten', zo meldt de politie vandaag.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche is,  zoals gebruikelijk wanneer een verdachte overlijdt, een onderzoek gestart. De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Zolang dat onderzoek loopt, worden er in het belang van dat onderzoek geen verdere mededelingen gedaan door de politie.

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