Man overleden bij incident in Nijmegen

Nijmegen

De politie kreeg in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 augustus, even na 04.30 uur, een melding over geschreeuw van een man in een woning aan de Berkstraat in Nijmegen. 'In de woning escaleerde de situatie. Bij een poging de man aan te houden verzette hij zich, werd hij onwel en is vervolgens overleden. Directe medische hulp mocht helaas niet meer baten', zo meldt de politie vandaag.