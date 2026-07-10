Kwik stijgt weer boven de 30 graden: 11 juli Nationaal Hitteplan actief voor mens en dier

Na overleg met het KNMI heeft het RIVM besloten het Nationaal Hitteplan te activeren in delen van het land. 'Dit geldt vanaf zaterdag 11 juli voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het is de tweede keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt. Ook is de zonkracht de komende dagen naar verwachting erg hoog', zo meldt het RIVM vandaag.

Kwetsbare groepen

Het doel van de activering van het Nationaal Hitteplan is om een signaal af te geven voor mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is. Dit helpt om hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor de mensen waar zij voor zorgen. Zij kunnen daar dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen.

Ouderen boven de 75 jaar meest kwetsbare groep

Ouderen (75+) vormen de grootste kwetsbare groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Ook mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement, daklozen en (zeer) jonge kinderen kunnen zonder het nemen van maatregelen makkelijk ongemakken of gezondheidsproblemen ondervinden. Zij kunnen ongemakken krijgen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook hebben zij meer kans op ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en hitteberoerte.

Honden kunnen niet goed afkoelen!

Vermijd het fietsen met de hond ook bij warm weer. Voor de hond is het al sneller warm dan voor ons want een hond kan veel minder goed afkoelen omdat hij niet net als de mens kan zweten. Honden voeren warmte af via hijgen en hun voetzolen. Tijdens het rennen naast de fiets is de inspanning hoog, waardoor de lichaamstemperatuur van de hond snel tot gevaarlijke hoogtes stijgt!

Niet naast de fiets boven de 15 graden Celsius

Afhankelijk van zijn bouw, conditie, vacht en hoe goed hij tegen warmte kan, is het vanaf 15 graden Celsius af te raden om te fietsen. Houd ook rekening met de temperatuur van de ondergrond. Na een warme dag kan het asfalt nog lang erg warm blijven, een hond loopt niet op schoenen en zijn voetzolen komen direct in aanraking met die warmte. 'Als het asfalt écht heet is, kunnen honden zelfs blaren op hun voetjes krijgen', aldus de Dierenbescherming.

Zorg voor elkaar

Draag je zorg voor een ander? Of heb je kwetsbare mensen in je omgeving? Dan help je ze door extra aandacht voor hen te hebben tijdens de hitte. Er zijn verschillende dingen die je kunt doen zodat zij er minder last hebben:

- Zet een glas of een kan drinken bij een ander neer zodat er voldoende gedronken kan worden.

- Help het huis (en hoofd) koel te houden door bijvoorbeeld de gordijnen dicht te doen en door een ventilator of airconditioning aan te zetten.

- Neem ze alleen in de vroege uurtjes of later op de avond mee naar buiten. Het is goed om niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag.

Beschermingsmogelijkheden tegen de zon

Lees meer over hitte en het Nationaal Hitteplan op de website van het RIVM. Daarnaast is het verstandig om verbranding door de zon te voorkomen. Hiervoor kun je jezelf en andere beschermen.