Eurocross start hoogseizoen met vroege piek

Met de officiële start van het hoogseizoen ontvangt Eurocross de eerste meldingen over hitte en bosbranden in Zuid-Europa. Tot nu toe heeft de alarmcentrale dertien meldingen geregistreerd. De meeste vragen en zorgen komen momenteel van vakantiegangers in Spanje. In drie gevallen moesten reizigers hun accommodatie daadwerkelijk verlaten vanwege naderend vuur.

Vooral reizigers in gebieden waar bosbranden actief zijn of dreigen, zoals in Frankrijk en Spanje, nemen contact op met de alarmcentrale voor advies en ondersteuning. Ook reizigers die nog moeten vertrekken zoeken duidelijkheid over de actuele situatie ter plaatse. “De vragen gaan vooral over de bereikbaarheid en veiligheid van de accommodatie, of de vakantie kan doorgaan en welke mogelijkheden er zijn wanneer het verblijf wordt beïnvloed.Daarnaast krijgen we veel vragen over de dekking van de reis- en annuleringsverzekering,” laat Eurocross weten.

Natuurgeweld in het hoogseizoen

Eurocross ziet dat vakantiegangers nu voor het tweede jaar op rij direct aan het begin van het hoogseizoen te maken krijgen met extreem weer. Vorig jaar kampte de alarmcentrale rond dezelfde periode en in augustus ook met bosbranden, terwijl eind juli juist hevige regenval voor overlast zorgde. Natuurgeweld is een terugkerend fenomeen tijdens de zomermaanden en lijkt steeds vaker impact te hebben op populaire vakantiebestemmingen. Net als vorig jaar is er gelukkig ook nu nog geen sprake van letsel of zware schade onder de melders.

Advies voor reizigers

Reizigers die afreizen naar gebieden waar sprake is van bosbranden, extreme hitte of andere weersomstandigheden doen er goed aan zich vooraf te verdiepen in de actuele situatie. De alarmcentrale adviseert om kort voor vertrek contact op te nemen met de accommodatie en de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te controleren. Ook is het verstandig om belangrijke documenten, medicijnen en verzekeringsgegevens op een centrale plek te bewaren.

Wanneer reizigers ter plaatse te maken krijgen met een acute noodsituatie, staat veiligheid altijd voorop. Eurocross adviseert om instructies van lokale autoriteiten en hulpdiensten direct op te volgen. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. Bij een eventuele evacuatie wordt aangeraden om alleen essentiële zaken mee te nemen, zoals een identiteitsbewijs, bankpas, etc. Mochten reizigers hulp nodig hebben of niet weten welke mogelijkheden er zijn, dan adviseert Eurocross om zo snel mogelijk contact op te nemen met de alarmcentrale.