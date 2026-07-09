CBS: Percentage mensen dat respectloos gedrag ervaart toegenomen

Van de inwoners van Nederland zei 18 procent in 2025 vaak of soms respectloos behandeld te zijn door onbekenden op straat. Dit meldt het CBS vandaag.

Respectloosheid gestegen

'In 2021 had 15 procent hiermee te maken. Vrouwen krijgen hier vaker mee te maken dan mannen. Vooral mensen in zeer sterk stedelijke gemeenten ervaren respectloos gedrag op straat', aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor, een tweejaarlijkse enquête onder mensen van 15 jaar of ouder.

'Grenzen van goed fatsoen overschreden'

Respectloos gedrag is gedrag waarvan de ondervraagden zelf aangeven dat de grenzen van goed fatsoen zijn overschreden. In 2025 ervoer 13 procent van de bevolking respectloos gedrag in het openbaar vervoer, en 2021 was dat nog 9 procent. Tegelijkertijd is de ervaring met respectloze behandeling door winkelpersoneel toegenomen van 9 procent in 2021 naar 11 procent in 2025.

Het percentage dat respectloos is behandeld door bekenden, zoals familie en vrienden, is ook wat hoger. Wel zeggen minder mensen dat ze respectloos behandeld worden door personeel van overheidsinstanties.

Vrouwen hebben vaker te maken met respectloos gedrag

Meer vrouwen dan mannen worden vaak of soms geconfronteerd met respectloos gedrag door onbekenden op straat, vooral jonge vrouwen. 25 procent van de vrouwen van 15 tot 25 jaar zei dit in 2025 te hebben meegemaakt, bij jonge mannen was dat 17 procent. De afgelopen vier jaar is dit bij jonge vrouwen vrijwel niet veranderd.

Bij vrouwen van 25 jaar of ouder is het percentage dat hiermee te maken heeft gehad, tussen 2021 en 2025 wel groter geworden. Bij mannen is het in alle leeftijdsgroepen toegenomen.