Brandweer druk met blussen kapschuur

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

In een kapschuur aan de Esweg in Tynaarlo is donderdagmiddag brand uitgebroken. Het hooi dat in de schuur lag vatte vlam en zorgde voor veel rookontwikkeling,

De brandweerkorpsen uit Annen, Vries, Eelde en Zuidlaren kwamen helpen om de brand onder controle te krijgen. Het zal voor de spuitgasten een lange blus aangelegenheid worden.

Alle hooi moet uit de schuur worden getrokken om af te blussen.

Officier van dienst liet weten dat er geen groot watertransport word aangelegd en ze het met tankwagens kunnen behappen.

De aanpalende boerderij is vijf jaar geleden aangekocht, maar staat sindsdien leeg