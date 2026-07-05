zondag, 5. juli 2026 - 17:43 Update: 05-07-2026 18:24
Eenzijdig ongeval Papenvoort
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Papenvoort
Op de N857 in het Drentse Papenvoort vond afgelopen donderdagmiddag rond 15.15 uur op de Rolderstraat een aanrijding plaats.
Hulpdiensten
Politie en ambulance kwamen naar de locatie toe voor hulpverlening. Hier was een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen droge sloot tot stilstand gekomen. De inzittende is voor onderzoek in de ambulance nagekeken. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.