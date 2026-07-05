zondag, 5. juli 2026 - 17:43 Update: 05-07-2026 18:24

Eenzijdig ongeval Papenvoort

auto-greppel-ambulance-politiemotor
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Papenvoort

Op de N857 in het Drentse Papenvoort vond afgelopen donderdagmiddag rond 15.15 uur op de Rolderstraat een aanrijding plaats.

Hulpdiensten

Politie en ambulance kwamen naar de locatie toe voor hulpverlening. Hier was een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen droge sloot tot stilstand gekomen. De inzittende is voor onderzoek in de ambulance nagekeken. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.

Categorie
nieuws
Provincie
Drenthe
Blik op 112
Ambulance

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