Eenzijdig ongeval Papenvoort

Hulpdiensten

Politie en ambulance kwamen naar de locatie toe voor hulpverlening. Hier was een auto van de weg geraakt en in een naastgelegen droge sloot tot stilstand gekomen. De inzittende is voor onderzoek in de ambulance nagekeken. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.