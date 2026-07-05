zondag, 5. juli 2026 - 17:43 Update: 05-07-2026 18:28
Auto vliegt tijdens rijden in brand in Westdorp
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Westdorp
Op de Kanaalstraat in het Drentse Westdorp is afgelopen dinsdag een auto tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder en bijrijder zagen rook uit het ventilatierooster komen. Ze konden tijdig nog wat spullen pakken en de auto veilig verlaten.
Auto uitgebrand
Binnen korte tijd stond het voertuig volledig in lichterlaaie. Brandweer Borger kwam het vuur blussen maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. De buitendienst van de gemeente Borger-Odoorn heeft de berm en straat moeten saneren en reinigen. Berger Willem Keizer uit Stadskanaal heeft het voertuig geborgen.