Jonge bestuurders blijven risicogroep voor rijden onder invloed van drugs

Rijden onder invloed van drugs blijft een hardnekkig probleem onder jonge bestuurders. Dat blijkt opnieuw uit de nieuwste cijfers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Een ernstig verkeersongeval in Utrecht deze week, waarbij een jonge bestuurder onder invloed met zijn auto over de kop sloeg, onderstreept de urgentie opnieuw.

Jonge mannen lopen het grootste risico

Nederland kent, vergeleken met andere Europese landen, een relatief hoog drugsgebruik onder jongeren. Dat heeft directe gevolgen voor de verkeersveiligheid. Drugs verminderen het reactievermogen, de concentratie en het beoordelingsvermogen, waardoor de kans op een ongeval aanzienlijk toeneemt. Vooral jonge bestuurders zijn kwetsbaar doordat zij minder rijervaring hebben. De nieuwste analyse van het NFI, gebaseerd op 64.000 drugstesten onder bestuurders, bevestigt dat beeld. Ruim één op de vier (26%) bestuurders die positief testten op drugs is een beginnende bestuurder. Daarnaast was bijna één procent zelfs nog niet oud genoeg voor een rijbewijs. In 92% van de gevallen ging het om mannen.

"Deze cijfers laten zien dat aandacht voor dit onderwerp hard nodig blijft," zegt TeamAlert. "Juist omdat veel jongeren nog weinig rijervaring hebben, is het belangrijk om al vóór een avond uit na te denken over een veilige terugreis. Daarom richten we ons dit jaar op het moment waarop die keuze wordt gemaakt."

Vernieuwde editie van Rij Drugsvrij

Met Rij Drugsvrij zet TeamAlert zich al jaren in om rijden onder invloed van drugs onder jongeren terug te dringen. De campagne krijgt ieder jaar een nieuwe invulling, gebaseerd op onderzoek en gesprekken met jongeren. Dit jaar staat een opvallend nieuw concept centraal: een dealer die niet vraagt welke drugs iemand wil kopen, maar juist: "Hoe regel je je trip naar huis?"

Het woord trip krijgt bewust een dubbele betekenis. Niet de drugstrip staat centraal, maar de reis naar huis. Zodra jongeren besluiten drugs te gebruiken, wil TeamAlert hen ook laten nadenken over hun terugreis. Pak je de trein, boek je een taxi, blijf je slapen of spreek je vooraf een nuchtere bestuurder af? De campagne laat herkenbare situaties zien, van festivals en uitgaan in de stad tot feestjes in de keet.

De campagne speelt bovendien in op een belangrijke uitkomst uit onderzoek van TeamAlert: vrijwel alle jongeren keuren rijden onder invloed af, maar jongeren die zelf onder invloed rijden, denken vaak ten onrechte dat hun vrienden dit gedrag accepteren. We laten zien dat nuchter rijden de norm is.

Kick-off in Utrecht

De campagne gaat op 6 juli van start met een activatie in Utrechtse studentenflats. Studenten ontvangen een flyer met de tekst: 'Leuke avond gepland, maar nog niet je trip geregeld?'

Net als de campagne speelt de flyer met de dubbele betekenis van het woord trip en roept deze jongeren op om niet alleen hun avond, maar ook hun terugreis vooraf te plannen. De actie krijgt online een vervolg via TikTok, waar studenten hun eerste reactie op de flyer delen.

Met de jaarlijkse Rij Drugsvrij-campagne wil TeamAlert bijdragen aan een verkeerscultuur waarin het vanzelfsprekend is om nuchter te rijden en vooraf een veilige terugreis te regelen. Want de belangrijkste trip van de avond is uiteindelijk die naar huis.