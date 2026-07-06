Voetganger gewond door aanrijding met politiemotor

Opsporingsteam Verkeer van de politie doet onderzoek naar een aanrijding op de Weteringschans in Amsterdam. Rond 13.00 uur op 6 juli 2026 vond een aanrijding plaats tussen een politiemotor en een voetganger. De voetganger raakte hierbij zwaargewond.

Rond 13.00 uur kregen een politiemotor en voetganger een aanrijding op de Weteringschans. Een toevallig passerende ambulance verleende direct eerste hulp aan de voetganger die zwaargewond geraakt was. Ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse om de man te helpen. Hierna werd het slachtoffer aanspreekbaar naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van de politiemotor loopt licht letsel op. De motor raakt zwaar beschadigd.

Opsporingsteam Verkeer (OTV) en FO-verkeer onderzoeken deze aanrijding. De rol van beide partijen bij de aanrijding zal worden onderzocht.