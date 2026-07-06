Minister Sjoerdsma naar China voor versterking handelsrelatie

Beijing en Shanghai

De missie doet zowel Beijing als Shanghai aan. Het is de eerste fysieke handelsmissie op ministersniveau naar China sinds april 2018. VNO-NCW voorzitter Coen van Oostrom en een groep van 17 Nederlandse bedrijven, actief in onder meer de sectoren logistiek, landbouw en hightech, zullen de minister vergezellen.

Bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en China verder te versterken'

Minister Sjoerdsma: “We hebben de afgelopen decennia een sterke handelsrelatie opgebouwd. Ons doel is om met dit bezoek de bilaterale handelsrelatie tussen Nederland en China verder te versterken. Het bespreken van zorgpunten hoort daarbij. Ik kijk ernaar uit om mijn collega Wang Wentao te ontmoeten in Beijing en te spreken over gemeenschappelijke kansen en uitdagingen op handelsgebied. Nederlandse bedrijven zijn al volop actief in China, dus ik ben blij dat VNO-NCW en een aantal van deze bedrijven met ons meereizen. Ik zal mij ook ten volle inzetten om hun belangen hier te behartigen.”

'Zeer gevarieerde groep toonaangevende bedrijven'

VNO-NCW voorzitter Coen van Oostrom: “We kijken ernaar uit om met minister Sjoerd Sjoerdsma mee te reizen naar China. Onze delegatie bestaat uit een zeer gevarieerde groep toonaangevende bedrijven. China is en blijft een van onze belangrijkste afzetmarkten. Het Nederlandse bedrijfsleven investeert al decennialang in China. Wij willen de bestaande handelsrelatie graag samen verder uitbouwen en hopen op een succesvol bezoek.”

Joint Economic Committee

Op dinsdag 7 juli in Beijing zal er een bezoek worden gebracht aan het Chinese ministerie van Handel voor een bilateraal gesprek tussen minister Sjoerdsma en zijn collega Wang Wentao. Naast economische onderwerpen komt tijdens dit gesprek ook de bredere bilaterale agenda tussen Nederland en China aan bod. Ook worden op die dag economische consultaties gehouden tijdens de Joint Economic Committee, een samenwerkingsplatform op ministersniveau dat in het teken staat van het verdiepen van de bilaterale economische relatie met China. De laatste editie van deze bijeenkomst vond in 2020 digitaal plaats. Aansluitend vindt er die dag een CEO-rondetafel plaats met Nederlandse en Chinese bedrijven. De bedrijven zullen met beide ministers in gesprek gaan over handelskansen en -barrières in China en Nederland.

Chinese en Nederlandse bedrijven bezocht

Op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli zal het bezoek worden voortgezet in Shanghai. Daar spreekt minister Sjoerdsma onder andere met de vice-burgemeester van de stad en worden Chinese en Nederlandse bedrijven bezocht. Er wordt onder andere een bezoek gebracht aan het Nederlandse bedrijf Paques dat gespecialiseerd is in afvalwaterzuivering. Dit bedrijf illustreert de Chinese vraag naar Nederlandse expertise.