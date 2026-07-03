Noodfonds Energie voor hulp aan naar verwachting 500.000 huishoudens deze winter

Het Noodfonds Energie gaat mensen helpen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening. 'Hiervoor heeft het kabinet € 193 miljoen beschikbaar gesteld', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

500.000 huishoudens helpen

'Naar verwachting kunnen 500.000 huishoudens geholpen worden', zo schrijft minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil het Noodfonds Energie nog dit jaar openen.

'Elke euro omdraaien'

Minister Vijlbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Als je elke euro moet omdraaien dan kunnen de stijgende energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten flinke stress en zorgen opleveren. We willen niet dat mensen hierdoor in de problemen komen. Daarom gaan we huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening helpen met het Noodfonds. Ik vind het belangrijk dat iedereen die recht heeft op steun, die ook krijgt. We zijn hard aan de slag om dat nog dit jaar mogelijk te maken.”

Tijdelijke maatregel

Het Noodfonds Energie is een tijdelijke maatregel. Het uiteindelijke doel van het kabinet is om mensen weerbaar te maken voor energieschokken door woningen te verduurzamen. Energiebesparing en verduurzaming van woningen blijft een belangrijke manier om bij te dragen aan een betaalbare energierekening.

Meer mensen helpen

Het Noodfonds Energie gaat na de start minimaal 4 maanden open. Dit om ervoor te zorgen dat mensen genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen. Voorgaande jaren sloot het Noodfonds als het budget op was. Dat gaat nu niet gebeuren, benadrukt minister Vijlbrief. Er is voldoende geld beschikbaar. Iedereen die er recht op heeft en een aanvraag doet, krijgt steun zodat alle mensen hiermee geholpen kunnen worden. De verwachting is dat het gaat om ongeveer 500.000 huishoudens.