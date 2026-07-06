Weer minder nieuwbouwwoningen verkocht

In het eerste kwartaal van 2026 werden er 5 126 nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is 19,1 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalt. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster en Eurostat.

Er zijn wel meer bestaande koopwoningen verkocht; bijna 56 duizend. Dit is 8,7 procent meer dan een jaar eerder. In totaal zijn er 61 075 woningen (bestaand plus nieuwbouw) verkocht, voor een totale gezamenlijke verkoopwaarde van ruim 30 miljard euro.

Prijzen woningen gestegen

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in het eerste kwartaal 5,2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is lager dan die van het vorige kwartaal. Toen stegen de prijzen van bestaande koopwoning met 6,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde verkoopwaarde van een bestaande koopwoning bedroeg 492 duizend euro.

De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen ook. Een nieuwbouwkoopwoning kostte 4,6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook deze prijsstijging nam iets af, vorig kwartaal was de prijsstijging van nieuwbouwwoningen nog 6,2 procent. De gemiddelde verkoopwaarde van een nieuwbouwwoning bedroeg 516 duizend euro.

Prijsstijging rond het Europees gemiddelde

De prijsstijging van alle verkochte koopwoningen in Nederland is 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee wijkt Nederland nauwelijks af van het gemiddelde in de Europese Unie, 5,1 procent. De stijging van de huizenprijzen is met 17,8 procent het grootst in Portugal. Alleen in Finland daalden de huizenprijzen. In Finland dalen de huizenprijzen sinds eind 2022.