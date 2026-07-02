CBS: Economisch beeld minder negatief in juni

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in juni minder negatief dan in mei. 'In de Conjunctuurklok van juni presteerden 9 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend', zo meldt het CBS vandaag.

Hulpmiddel

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Meer export en consumptie huishoudens, minder investeringen

Het volume (werkdaggecorrigeerd) van de goederenexport was in april 4,4 procent groter dan in april 2025. Bedrijven hebben in april vooral meer aardolieproducten uitgevoerd. Daarnaast was ook de export van elektrotechnische machines en apparaten en van transportmiddelen groter dan een jaar eerder.

Huishoudens hebben in april 1,0 procent meer goederen en diensten gekocht dan in april 2025, voor prijsveranderingen en koopdagen gecorrigeerd. Ze kochten meer goederen, maar een fractie minder diensten.

In april 2026 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,5 procent kleiner dan een jaar eerder. Er is in april minder geïnvesteerd in gebouwen, infrastructuur en personenauto’s, maar meer in machines (waaronder defensiematerieel) en vliegtuigen.

Productie industrie in april bijna 5 procent hoger

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in april 4,7 procent hoger dan in april 2025. Ten opzichte van maart steeg de productie van de industrie in april met 1,4 procent.

Minder faillissementen in mei

In mei zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 2 bedrijven (inclusief eenmanszaken) minder failliet verklaard dan in april. Dat is een daling van 1 procent.

Prijzen koopwoningen ruim 4 procent hoger in mei

In mei waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,4 procent hoger dan een jaar eerder. Ten opzichte van april 2026 stegen de prijzen met 0,6 procent in april.

Werkloosheid onveranderd, minder gewerkte uren, minder vacatures

In mei waren er 399 duizend werklozen. Hiermee was, net als in april, 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Werknemers en zelfstandigen werkten in het eerste kwartaal in totaal ruim 3,7 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,2 procent minder dan in het kwartaal ervoor.

Aan het einde van het eerste kwartaal stonden er 378 duizend vacatures open, een daling van 6 duizend ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal vacatures is vrijwel elk kwartaal gedaald sinds het derde kwartaal van 2022.

De omzet van uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling was in het eerste kwartaal 3,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2025.

Bbp stijgt 0,2 procent in eerste kwartaal 2026

Volgens de tweede berekening van het CBS steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2026 met 0,2 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. De overheidsconsumptie, de consumptie door huishoudens en de investeringen droegen positief bij aan de groei van het bbp in het eerste kwartaal.