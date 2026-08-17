Explosie blaast achtergevel flatwoning eruit, politie houdt minderjarigen aan

In een appartementencomplex in Zaandam heeft zich in de nacht van zondag op maandag rond 01.40 uur een zware explosie voorgedaan in een woning op de bovenste etage waarna brand in de woning ontstond. Dit meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland maandag. De politie heeft kort na de explosie twee minderjarige verdachten aangehouden.

Brandweer

De brandweer heeft de brand in het appartement aan de Hof van Zaenden geblust. De brand was rond 02.20 uur uit. Het gaat om een appartementencomplex. In het betreffende appartement was niemand aanwezig tijdens de brand. Bewoners van omliggende woningen hebben uit voorzorg hun woning verlaten.

Gevel eruit geslagen door explosie

De brand is ontstaan door een explosie. Door de golf van de explosie is de achtergevel eruit gedrukt. Daardoor kwam er glas en puin terecht op de begane grond aan de Heijermansstraat. Deze straat werd daarom aan één kant afgezet.

Onderzoek politie en EOD

De Heijermansstraat bleef tot afgezet totdat de glasscherven waren opgeruimd. Daarna werd de weg vrijgegeven. De politie Eenheid Noord-Holland onderzoekt het incident waarbij ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingezet om sporen veilig te stellen.