Introductieweken studenten: kies voor zebra drinken

Nu in verschillende steden de introductieweken voor nieuwe studenten van start gaan, roept branchevereniging Nederlandse Brouwers studenten op om volop van hun studententijd te genieten, maar daarbij ook bewust verantwoord te drinken. Het afwisselen van een alcoholhoudend biertje met een non-alcoholische consumptie, zoals bijvoorbeeld een glas water of een alcoholvrij bier, het zogenaamde zebra-drinken, past daarbij. Met een jaarlijks terugkerende campagne gericht op aankomende studenten vraagt Nederlandse Brouwers ook dit jaar weer aandacht voor alcoholvrij bier als volwaardig alternatief. Daarnaast wordt er samengewerkt met besturen van introductieweken en studentenverenigingen om alcoholvrij bier onder de aandacht te brengen, ook na de introductietijd.

Alcoholvrij alternatief

Alcoholvrij bier wordt steeds populairder onder jongeren. Steeds meer jongeren drinken alcoholvrij bier en volgens Nederlandse Brouwers draagt de steeds grotere keuze aan alcoholvrije bieren, daaraan bij. Nederlandse brouwerijen hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in innovatie, waardoor het aanbod en de kwaliteit van alcoholvrije en alcoholarme bieren sterk is gegroeid. Van pils tot speciaalbier: vrijwel ieder bier kent een alcoholvrije variant. De helft van de jongvolwassenen tot 30 jaar drinkt dan ook regelmatig een alcoholvrij of -arm bier. Eén van de manieren om tijdens een introductieweek bewust met bier om te gaan, is het zogenoemde zebra-drinken: het afwisselen van een alcoholhoudend biertje en alcoholvrij. En als toch wordt gekozen voor alcoholhoudend bier, dan geldt: niet te veel en niet te vaak.

Samen genieten van de studententijd

Een introductieweek is bij uitstek een moment om nieuwe mensen te ontmoeten, nieuwe ervaringen op te doen en herinneringen te maken. Daarom moet iedereen zich welkom en prettig voelen en op zijn of haar eigen manier kunnen meedoen. Introductieweken spelen hier steeds vaker op in en besteden meer aandacht aan een introductieprogramma waarin alle studenten zich thuis kunnen voelen.

Nederlandse Brouwers wil studenten dan ook vooral meegeven: maak er een mooie tijd van, zorg goed voor jezelf en elkaar en maak bewuste keuzes als het om het drinken van bier gaat. Met deze campagne en de samenwerking met introductieweekbesturen wil de branchevereniging alcoholvrij bier ook dit jaar onder de aandacht brengen als vanzelfsprekend onderdeel van een gezellige en inclusieve introductieweek.