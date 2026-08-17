Vrouw uit Heerhugowaard door misdrijf om het leven gekomen

Op zondagavond 16 augustus rond 22.30 uur kreeg de politie een melding van een overleden persoon in een woning aan de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. In de woning is niet veel later een overleden vrouw aangetroffen. De melder, een 20-jarige man uit Heiloo, is aangehouden als verdachte.

Het slachtoffer is een 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard. De politie gaat ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen en is een onderzoek gestart.

De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk in de uren voorafgaand aan het aantreffen van de overleden persoon bijzonderheden hebben gehoord of gezien op of rond de Nicolaas Beetsweg in Heiloo. Het gaat dan om zondag 16 augustus tussen 07.00 ’s ochtends tot 23.00 uur ‘s avonds. Mocht u iets gehoord of gezien hebben, dan komt het rechercheteam graag met u in contact.