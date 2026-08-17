Campagne rondom landelijke vuurwerkinleverdagen van start

De nieuwe Wet veilige jaarwisseling is per 1 augustus van kracht. Hiermee komt een einde aan het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van vuurwerk voor consumenten. Wat te doen met vuurwerk dat je nog hebt liggen? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, gaat vandaag de campagne ‘Lever je vuurwerk in’ van start. Met een catchy nummer van rapper en sfeermaker Poke wordt iedereen opgeroepen vuurwerk in te leveren. Tijdens de landelijke inleverdagen in september en oktober kan het veilig, gratis, anoniem en zonder boete worden afgegeven. Op deze manier wordt het voor iedereen zo makkelijk mogelijk gemaakt.

Stopplekken inleverbus

De inleverbus wordt in verschillende gemeenten als tijdelijk inleverpunt ingericht, om overgebleven vuurwerk veilig af te voeren. De bus rijdt alleen in september en oktober en de route voert door heel Nederland. Eén plek per dag. Het gezicht van de campagne rondom de landelijke inleverdagen is dat van rapper Poke. In video- en audiospotjes op de radio en online brengt hij met een informatieve rap duidelijkheid over het vuurwerkverbod. Het nummer ‘Vuurwerk Toedeloe’ licht de nieuwe regels op een luchtige manier toe en bezingt inleveren als logische keuze. Het is een laagdrempelige manier om vuurwerk veilig in te zamelen en te laten vernietigen.

Alleen professionals

Een veilige jaarwisseling is belangrijk. Doel van de wet is om oud en nieuw veiliger, rustiger en beter beheersbaar te maken. Ook moet de wet vernielingen, ongelukken, letsel, schade, geweld tegen hulpverleners en overlast voor mens, dier en milieu terugdringen. Als consument vuurwerk afsteken kan dus niet meer, maar inleveren wel. Zowel het recent verboden consumentenvuurwerk als het eerder al illegale zware vuurwerk wordt in september en oktober zonder boete ingenomen.

Over de nieuwe vuurwerkregels en de campagne

De Wet veilige jaarwisseling verbiedt per 1 augustus het in Nederland kopen, afsteken en in het bezit hebben van consumentenvuurwerk. Klein vuurwerk (F1) zoals sterretjes of knalerwten is wel toegestaan. Alleen verenigingen en stichtingen met ontheffingen van de gemeente mogen nog vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw. De regels die voor professionals gelden zijn niet veranderd, professionele vuurwerkshows mogen en kunnen nog steeds plaatsvinden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de landelijk campagne en de vuurwerkregels en, het ministerie van Justitie en Veiligheid is het eerste aanspreekpunt voor de organisatie van de landelijke inleverdagen en in samenwerking met onder meer politie en gemeenten verantwoordelijk voor de handhaving.