Marine zet volgende stap met onbemande systemen

De Noordzee was de afgelopen weken het toneel van bemande en onbemande systemen die als een geïntegreerd geheel opereerden. Tijdens de Maritime Uncrewed Sea Trials (MUST) 2026 werkten elementen in de lucht, op en onder water samen rondom een commandoplatform. Het was de eerste keer dat de marine in deze samenstelling multidomein-samenwerking oefende.

ond het bemande commandoplatform patrouillevaartuig DSS Galatea werkten drones in de lucht (UAV’s), op het water (USV’s) en onder water (UUV’s) samen aan operationele opdrachten. De lucht-, oppervlakte- en onderwatersystemen werden aangestuurd via IDUS (Intelligent Distributed Uncrewed Systems), een door de marine ontwikkeld commandosysteem voor onbemande operaties.

Tijdens MUST is geoefend met automatisch formatievaren van USV’s rond patrouillevaartuig Galatea en met een FIND-operatie. Hierbij werkten onbemande vliegtuigen, oppervlakteschepen en onderwatervoertuigen samen om een doel te lokaliseren en te volgen. Beide oefeningen laten zien hoe verschillende onbemande systemen elkaar versterken en de slagkracht van de vloot vergroten.

Systemen

Verschillende systemen waren onderdeel van de oefening. Op het water werden 2 speciaal ontworpen en 3D-geprinte USV’s ingezet. De onbemande oppervlakteschepen van 12 meter lang zijn in 3 maanden gebouwd. De marine werkte hiervoor samen met Marin (Maritiem Research Institute Netherlands). UAV's van het Maritiem Droneteam en een V-Bat (verkenningsdrone) van het Defensie Helikopter Commando vlogen boven de Noordzee, terwijl een UUV van Lobster Robotics zich onder water voortbewoog. Ook TNO was bij de oefening betrokken. Door met deze partners samen te werken versnelt de marine de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor toekomstige maritieme en amfibische operaties.

Innovatie met partners

MUST 2026 was de eerste editie van een jaarlijks terugkerende oefening waarin de marine nieuwe operationele concepten ontwikkelt en beproeft. De resultaten dragen niet alleen bij aan de verdere ontwikkeling van maritieme onbemande capaciteiten, maar vormen ook input voor internationale NAVO-oefeningen.