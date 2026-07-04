Politie verstoort snelwegblokkade bij Utrecht; ruim 270 aanhoudingen

Op zaterdag 4 juli probeerden activisten van Extinction Rebellion (XR) en Utrecht4Palestine de A12 bij Utrecht te blokkeren. 'Effectief politieoptreden voorkwam dat grotere groepen demonstranten aan konden sluiten bij een kleine blokkade met enkele voertuigen op de A12. Ruim 270 demonstranten zijn aangehouden; 21 inzittenden van de voertuigen die de snelweg blokkeerden zijn aangehouden én ingesloten'', zo meldt de politie zaterdag.

Demonstranten worden tegengehouden bij de A12

De burgemeester van Utrecht had de XR-demonstranten van tevoren een alternatieve demonstratielocatie aangewezen op het Domplein, omdat het betreden van een snelweg strafbaar en bovendien levensgevaarlijk is voor actievoerders en weggebruikers.

Politie opgeschaald naar ruim 300 politiemensen

De politie had opgeschaald met meer dan 300 politiemensen om een blokkade te voorkomen of eventueel zo snel mogelijk te beëindigen. Op het Domplein verschenen vandaag geen demonstranten, wel vormden zich verschillende groepen demonstranten in de buurt van de A12. Deze groepen, bij onder andere P+R Westraven, op de Ringwade in Nieuwegein en bij de Laagravenseweg, werden tegengehouden door de Mobiele Eenheid.

Korte blokkade parallelrijbaan A12

Hierdoor konden deze groepen de snelweg niet bereiken toen daar rond 12:00 uur meerdere voertuigen op de parallelrijbaan op de A12 bij afslag Houten het verkeer blokkeerden. De kleine blokkade door de inzittenden van de voertuigen, werd binnen een uur beëindigd door de politie. De 21 personen die deze blokkade veroorzaakten, zijn aangehouden en ingesloten op een politiebureau. Ook de drie voertuigen zijn in beslag genomen. Met behulp van camerabeelden en sporen onderzoeken we wie heeft bijgedragen aan het blokkeren van de weg en het in gevaar brengen van de veiligheid van het verkeer. Dit gedrag valt niet onder het demonstratierecht.

Demonstranten verplaatst

De politie verwijderde ook demonstranten die langs de vluchtstrook stonden. De verschillende groepen demonstranten die de politie daar en op andere locaties tegenhield, zijn uiteindelijk aangehouden en met bussen verplaatst. De demonstranten luisterden niet naar een aanwijzing op grond van de Wet openbare manifestaties (WOM) om zich te verplaatsen naar de aangewezen demonstratielocatie op het Domplein. Ongeveer 250 demonstranten zijn verplaatst, voorgeleid en op een andere locaties heengezonden. Rond 14:30 uur waren de acties overal voorbij.

Tegendemonstratie

Op de Laagravenseweg was er rond de middag ook een korte confrontatie tussen bestuurders van trekkers die in de middenberm demonstranten wilden tegenhouden. De politie heeft de groepen uit elkaar gehouden en de rust teruggebracht. We onderzoeken nog of bij deze confrontatie strafbare feiten gepleegd zijn. Als dit het geval is, wordt hier opvolging aan gegeven.