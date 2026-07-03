Vrouw zwaargewond geraakt op Maarschalkerweerdpad Utrecht

Mogelijk werd zij geduwd of getrapt door passerende jongens. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van dit incident. Heb je iets gezien? Laat het ons weten!

Het slachtoffer, een vrouw van 67 jaar, fietste op het Maarschalkerweerdpad in de wijk Lunetten, toen vanaf de andere richting twee jongens kwamen aanfietsen. De jongens waren erg aan het slingeren over het fietspad, waar het slachtoffer van schrok. Zij zei daar wat van en kort daarna passeerden de jongens haar. Vrijwel direct na het passeren is de vrouw gevallen en is hierbij ernstig gewond geraakt. Gezien haar verwoningen bestaat het vermoeden dat zij door de jongens van haar fiets geduwd of getrapt. De vrouw moest met spoed naar het ziekenhuis.