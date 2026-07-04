Vergoeden aanvullende schade gedupeerde ouders gaat sneller

Gedupeerde ouders met aanvullende schade kunnen steeds sneller worden geholpen via MijnHerstel. 'Ruim 2300 ouders zijn op dit moment bezig om via MijnHerstel een aanvraag te doen voor aanvullende schade', zo meldt het ministerie van Financiën.

Vaststellingsovereenkomst

Inmiddels hebben bijna 500 ouders een voorstel ontvangen en hebben 75 ouders hun aanvullende schade helemaal afgerond met een vaststellingsovereenkomst (vso). Dat blijkt uit een voortgangsbrief die staatssecretaris Palmen van Herstel Toeslagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geen wachtrij voor MijnHerstel

MijnHerstel wordt continu vereenvoudigd en verbeterd. Zo worden steeds meer gegevens vooraf ingevuld en kunnen de gegevens die ouders tijdens de Integrale Beoordeling al hebben ingevoerd vaak worden overgezet. Dat maakt de aanvraag voor aanvullende schade voor ouders eenvoudiger en gemakkelijker. Ouders hoeven ook niet te wachten. Wie zich nu aanmeldt bij MijnHerstel wordt direct geholpen. Ouders en hun advocaten kunnen daarbij gerichte en praktische ondersteuning krijgen. De komende tijd zal hierdoor de doorlooptijd in MijnHerstel korter worden en kunnen ouders steeds sneller geholpen worden om hun aanvullende schade ruimhartig vergoed te krijgen.

Aanmelden

Veel ouders hebben zich al aangemeld bij MijnHerstel of Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH). Ouders die nu nog in de wachtrij staan bij de Commissie Werkelijke Schade (CWS) wordt gevraagd hun routekeuze voor 1 september te maken. Dat kunnen zij doen via het aanmeldportaal. Alle betrokken ouders zijn hierover al geïnformeerd. In het aanmeldportaal kunnen ouders allereerst een keuze maken voor SGH of MijnHerstel. Ouders hebben hiervoor de nodige informatie ontvangen en kunnen, indien zij dat wensen, ondersteuning krijgen. Zo kunnen ouders via het aanmeldportaal een beroep doen op ervaringsdeskundigen. Voor het grootste deel van de ouders is MijnHerstel of SGH een goede manier om de aanvullende schade vergoed te krijgen. Hierbij wordt uitgegaan van het verhaal van de ouder en hoeven ouders slechts op een paar onderdelen ondersteunende documenten in te dienen.