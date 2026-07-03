Veroordeling voor medeplegen poging tot ontploffing bij De Pizzabakkers

Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging tot ontploffing van een explosief bij De Pizzabakkers aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam. De rechtbank veroordeelt de jongen tot jeugddetentie voor de duur van 200 dagen, waarvan 184 dagen voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. De tijd dat hij in voorarrest zat is daarmee gelijk aan de onvoorwaardelijke jeugddetentie. Daarnaast legt de rechtbank hem een taakstraf op van 80 uur, bestaande uit een 40-urige werkstraf en een leerstraf van 40 uur.

In de nacht van 2 op 3 september 2025 probeerde een 14-jarige jongen, nadat hij was benaderd via Snapchat, een explosief te laten ontploffen aan de deur van De Pizzabakkers. Hij werd betrapt door de politie, waardoor voorkomen kon worden dat hij het explosief daadwerkelijk aanstak. Hij kreeg daarvoor jeugddetentie- U verlaat Rechtspraak.nl en een gedragsmaatregel opgelegd. De benodigde spullen kreeg hij een paar uur daarvoor op het Waterlooplein overhandigd door twee personen.

Medeplegen

De rechtbank concludeert dat de 17-jarige jongen aan de jonge uitvoerder een tas overhandigde met daarin een geïmproviseerd explosief - bestaande uit zwaar vuurwerk, drie cobra’s en drie flessen benzine - waarmee een ontploffing gerealiseerd kon worden. Dat gebeurde eerder op die avond op metrostation Waterlooplein. De jongen gaf de bom en instructies en een masker aan de jonge uitvoerder samen met een 20-jarige jongen die een sturende rol had in het geheel. Hij is al eerder door de rechtbank veroordeeld- U verlaat Rechtspraak.nl.

Ook maakte de jongen zich schuldig aan heling van een scooter in maart 2026. Hij werkte op die manier mee aan de instandhouding van gepleegde criminaliteit

Maatschappelijk belang

De jongen heeft een belangrijke rol gespeeld in een poging tot ontploffing in een periode dat meerdere panden van De Pizzabakkers werden geteisterd door ontploffingen. Dit soort strafbare feiten veroorzaakt niet alleen bij de direct getroffenen, maar ook in de betreffende woonwijk, de stad Amsterdam en de maatschappij als geheel gevoelens van onveiligheid en angst. Als de politie niet op tijd had ingegrepen hadden de gevolgen catastrofaal en levensgevaarlijk kunnen zijn. De rechtbank neemt het de jongen zeer kwalijk dat hij geen enkel oog heeft gehad voor de schade en de angst die hij bij de directe slachtoffers en omwonenden teweegbracht.

Jeugddetentie en taakstraf

De rechtbank is van oordeel dat een jeugddetentie passend is als reactie op het handelen van de jongen. De omstandigheid dat de jongen per september 2026 eindelijk weer naar school kan en daarvoor gemotiveerd is, vormt een belangrijke overweging voor de rechtbank om de jongen nu niet terug te sturen naar de jeugdgevangenis. De jongen moet zijn schoolplannen serieus waar maken in zijn eigen belang, namelijk met het oog op zijn toekomst en ontwikkeling, maar óók omdat zijn vrijheid op het spel staat. De rechtbank ziet geen aanleiding af te wijken van de eis van de officier van justitie. De rechtbank legt de jongen jeugddetentie op van 200 dagen, waarvan 184 dagen voorwaardelijk en met aftrek van voorarrest en een proeftijd van twee jaar. Aan het voorwaardelijk deel worden bijzondere voorwaarden gekoppeld, zoals naar school gaan volgens rooster, begeleiding en hulpverlening en een contactverbod. Ook legt de rechtbank een taakstraf op van 80 uur, die bestaat uit een werkstraf van 40 uur en een leerstraf van 40 uur.

Schadevergoeding De Pizzabakkers

Volgens de rechtbank kan er onvoldoende vastgesteld worden dat de geleden schade van De Pizzabakkers helemaal het gevolg is van deze poging tot ontploffing. Er zijn namelijk ontploffingen bij meer panden geweest en de gemeente heeft daarom – maar voor een deel onrechtmatig – panden gesloten. De Pizzabakkers kunnen met het verzoek om schadevergoeding nog naar de burgerlijke rechter gaan.