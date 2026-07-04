Verdachte aangehouden na zedenmisdrijven in Spijkenisse

In zeer korte tijd kregen wij op vrijdag 3 juli meerdere meldingen van zedenincidenten in Spijkenisse. 'De politie heeft daar direct groots op ingezet en door samenwerking met alerte burgers en Burgernet, kon een verdachte snel worden aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

'Grote impact'

'Wij realiseren ons dat deze zaak grote impact heeft op zowel slachtoffers, als op inwoners van Spijkenisse. Vanwege privacy en de gevoeligheid rondom zedenzaken, zijn we verder terughoudend in de informatie die we delen', aldus de politie.

Onderzoek

Het is van groot belang dat het onderzoek in alle rust kan plaatsvinden. Zedenrechercheurs hebben een specifieke opleiding gevolgd om zedenslachtoffers op een juiste manier te helpen. Voor de slachtoffers in deze zaak is hulpverlening opgestart.