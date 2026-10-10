Extra onderzoek drones en traumahelikopter nodig voordat provincie Gelderland Beleidskader Luchtvaart vaststelt

De effecten van drones en de traumahelikopter verdienen meer onderzoek, voordat de provincie Gelderland het Beleidskader Luchtvaart vaststelt. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (mer) in haar advies over dit rapport. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

Helihaven, traumahelikopter en drones

Provincie Gelderland wil de provinciale regels voor luchtvaart aanpassen op drie onderwerpen. Ze wil de regels voor helihavens actualiseren, nieuwe locatie voor de traumahelikopter mogelijk maken en toestaan dat bedrijven buiten steden met drones kunnen vliegen. Gelderland wil daarbij meer sturen op grenswaarden voor veiligheid, leefomgeving en milieu. Voordat Provinciale Staten besluiten over het beleidskader, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

'Meer onderzoek nodig'

Voor het vliegen met drones en de traumahelikopter is het nodig om meer onderzoek te doen naar de gevolgen voor vogels. Geef globaal aan waar belangrijke vogelgebieden zijn en waar gevlogen kan worden. Benoem ook mogelijke maatregelen.

'Het toestaan van locaties waar drones kunnen landen en opstijgen, vraagt om meer milieuonderzoek dan nu is gedaan. Het beleidskader stelt weinig voorwaarden aan deze 'vertiports’. Daardoor kunnen er meer milieueffecten zijn dan nu in het milieuonderzoek staan', aldus de Commissie.

Geluidshinder drones en helikopters

Ga tot slot in op de geluidshinder van drones en helikopters, waaronder de traumahelikopter. De hinder die mensen daarvan ervaren is nog niet eenduidig in modellen opgenomen. Daarover wordt steeds meer bekend, neem deze geluidshinder daarom op in een monitoringsplan.