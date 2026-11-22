Grote milieucontrole op de Veluwe blijkt niet voor niks te zijn

De politie heeft vrijdagavond gecontroleerd in de buitengebieden en bossen van de gemeente Apeldoorn, Ede en het noorden van de Veluwe. 'Bij de milieucontrole waren ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Staatsbosbeheer, het Geldersch Landschap, het Kroondomein en de gemeente aanwezig. Daarnaast sloten de NVWA en Koninklijke Marechaussee aan', zo meldt de politie.

Dynamische controles

'De controle begon aan het begin van de avond en eindigde rond 02.00 uur ’s nachts. Er werd dynamisch en dus op verschillende locaties op de Veluwe gecontroleerd', zo meldt de politie.

Boetes en controles

Er werden meer dan twintig bekeuringen uitgeschreven aan mensen die op plekken kwamen waar dat niet is toegestaan. Het gaat om het zogenoemde wetsartikel 461, die bijvoorbeeld geldt voor wildrust, bescherming van dieren of op en rond militair of particulier terrein. Daarnaast werden er jagers gecontroleerd, maar ook een uilenringer en een zwanendrifter.

Verschillende wapens in beslag genomen

'Tijdens de controles werden er ook verschillende wapens aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat om een mes, katapult en nepvuurwapen. Eén verdachte werd op heterdaad betrapt op het dumpen van afval. Daarvoor is proces-verbaal opgemaakt. Ook werd er elders een vol olievat in de natuur aangetroffen, die moest worden afgevoerd. Eén gecontroleerde verdachte werd aangehouden aangezien hij nog een celstraf van 25 dagen had openstaan', aldus de politie.

Krachten bundelen

Al met al kijken politie en partners positief terug op de controle. Zeer regelmatig proberen ‘blauw’ (politie, Koninklijke Marechaussee) en ‘groen’ (boa’s in de natuurgebieden) de krachten te bundelen. In het uitgestrekte werkgebied is die samenwerking cruciaal. Daarnaast zijn meldingen van groot belang. Zie je iets verdachts? Schroom dan niet om contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of in een heterdaadsituatie via 112. Juist in het buitengebied zijn alle extra ogen en oren meer dan welkom.