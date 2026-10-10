Drie nieuwe aanhoudingen in onderzoek naar geweld in Overasselt

In België zijn afgelopen vrijdag 9 oktober drie mannen aangehouden op verdenking van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. 'Uit onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) blijkt dat de verdachten vermoedelijk betrokken waren bij de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september waarbij een persoon werd doodgeschoten', zo meldt de politie.

DSU

Op verzoek van het Landelijk Parket en de LO werden de drie aanhoudingen verricht door de DSU, de Belgische evenknie van de Nederlandse Dienst Speciale Interventies (DSI). 'De verdachten zijn 23, 25 en 28 jaar en wonen alle drie in de omgeving van Gent', aldus de politie.

Range Rover in beslag genomen

Naast de aanhoudingen zijn drie woningen en een loods in de omgeving van Gent doorzocht. Daarbij werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen, net als enkele voertuigen, waaronder een Range Rover.

Beperkingen

De verdachten zitten in beperkingen. Het Landelijk Parket heeft om overlevering van de drie verdachten gevraagd. Vanwege de belangen van het onderzoek wordt er op dit moment geen verdere informatie over deze aanhoudingen gedeeld.