Lid arrestatieteam niet vervolgd na neerschieten man in woning in Tiel

De agent die betrokken was bij een schietincident in Tiel in april begin dit jaar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. 'Op basis van het onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksrecherche concludeert het Openbaar Ministerie Oost-Nederland dat het lid van het arrestatieteam (AT) heeft gehandeld conform de Ambtsinstructie', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Man met mes in hand in woonkamer

Op 22 april 2026 krijgt de politie iets na 03.00 uur in de ochtend een melding over een incident in een woning aan de Lutterveldweg in Tiel. Eenmaal ter plaatse treft de politie een man in de woonkamer met een mes in zijn hand. Hij reageert nauwelijks op de politie en er valt geen contact met hem te krijgen.

De man blijft onbegrepen en onrustig gedrag vertonen, waarbij hij zichzelf ook heeft verwond met een mes. Op een gegeven moment verlaat de man met het mes in zijn hand de woonkamer. De inzet van een taser door de politie heeft niet het gewenste effect.

De agenten besluiten te wachten op de komst van het opgeroepen AT. Die arriveert rond 04.00uur. Meerdere pogingen tot onderhandelingen met de man hebben geen effect en de dreigende situatie houdt volgens getuigen ook aan. De man gedraagt zich steeds agressiever en onvoorspelbaarder, maar komt volgens een getuige ook alert en berekenend over.

Ingrijpen door Arrestatie Team (AT)

Er wordt besloten om in te grijpen, waarbij in eerste instantie minder ingrijpende middelen zijn ingezet. Tijdens die actie stormt de man in de smalle gang van de woning met zijn mes gericht op een lid van het AT af. Die agent schiet -de afstand is dan maximaal 1 of 2 meter- gericht en raakt de man in zijn nek, die ten val komt. Daarbij komt de situatie tot een einde.

De man is overgebracht naar het ziekenhuis en daar enige tijd opgenomen geweest. Na enige tijd heeft hij dat ziekenhuis verlaten.

'Geloste schot proportioneel'

Op basis van de onderzoeksbevindingen komt het OM tot de conclusie dat dit geloste schot proportioneel is geweest, omdat sprake was van direct levensgevaar voor de betrokken AT’er zelf en ook voor de andere leden van zijn team, omdat de man met een in potentie dodelijk wapen dreigend op hen af kwam en tot korte afstand was genaderd. Ook kon van deze medewerker van het AT geen ander optreden worden verwacht.