Rover: Terugkerende stakingen schadelijk voor het OV

Rover roept de vakbonden en werkgevers op om snel weer aan tafel te gaan om langdurige acties te voorkomen. 'Het stakingsrecht is een groot goed, maar het recht op bereikbaarheid mag niet telkens ondergeschikt worden gemaakt. Zeker bij terugkerende stakingen dreigen reizigers structureel af te haken, wat op termijn ook het streekvervoer en de werkgelegenheid zelf schaadt', zo meldt de belangenvereniging voor reizigers Rover vrijdag.

Stakingen

De vakbonden FNV en CNV bereiden stakingen voor in het streekvervoer nu het ultimatum aan de werkgevers is verlopen. De bonden en werkgevers verschillen onder meer van mening over arbeidsvoorwaarden, roosters, werkdruk en loon. De bonden hebben een landelijke stakingsactie aangekondigd in het streekvervoer op woensdag 14 oktober en dreigen met meerdere vervolgstakingen als niet aan hun eisen wordt voldaan. Eerder werd gesproken over mogelijk één stakingsdag per week tot aan de kerst. Op woensdag 9 september lag het openbaar vervoer ook al plat wegens een staking tegen de kabinetsplannen.

Geen redelijk alternatief als bus niet rijdt

Voor veel reizigers – van scholieren tot mensen die afhankelijk zijn van het OV om op hun werk of bij zorgverleners te komen – is er geen redelijk alternatief als de bus niet rijdt. Rover waarschuwt dat het vertrouwen van de reiziger door langdurige of terugkerende acties een genadeslag krijgt. Reizigers die gedwongen worden een alternatief te zoeken, zoals de auto of scooter, keren vaak niet snel meer terug naar de bus. Dat is uiteindelijk nadelig voor de hele sector, inclusief de medewerkers.

'Zo snel mogelijk verder onderhandelen'

Rover roept de vakbonden en OV-bedrijven op om de onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten en het conflict niet over de rug van de reiziger uit te vechten. Daarnaast herhaalt Rover het pleidooi voor een wettelijke basisdienstregeling tijdens stakingen, zoals die in veel andere Europese landen al gebruikelijk is. Een gegarandeerd minimumaanbod voorkomt dat hele dorpen en regio's volledig worden afgesloten van de buitenwereld, terwijl het stakingsrecht overeind blijft. Rover blijft de ontwikkelingen rond de cao-onderhandelingen nauwgezet volgen en vraagt de betrokken partijen om het belang van een bereikbaar streekvervoer voorop te stellen.