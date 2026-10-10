Zwaar dodelijk ongeval op de A2 bij Breukelen, spookrijder overleden

Bij een zwaar verkeersongeval op de A2 ter hoogte van Breukelen is rond het middaguur een persoon om het leven gekomen en een ander persoon gewond geraakt.

Spookrijder overleden

Een spookrijder kwam bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht en reed tegen het verkeer in de A2 op. Daar botste hij in eerste instantie tegen een auto waarvan de bestuurder gewond raakte. Vervolgens raakte de spookrijder nog een auto maar de bestuurder hiervan raakte niet gewond. De spookrijker overleed ter plaatse aan zijn of haar verwondingen.

Politieonderzoek

Nadat de hulpdiensten medische hulp hadden verleend startte de politie een onderzoek naar de precieze toedracht van het ongeval.

Omleidingen

Verkeer vanuit Utrecht werd vanaf knooppunt Oudenrijn omgeleid via de A12, A27 en A1. Nadat het politieonderzoek was afgerond en de rijbanen weer vrij waren gemaakt, werd rond 17.30 uur de A2 bij Breukelen weer vrijgegeven voor het verkeer. 'Alle rijstroken zijn weer beschikbaar en er is geen vertraging meer. Omrijden is niet meer nodig', liet Rijkswaterstaat dan ook weten.