Eerste orkaan van het seizoen komt vrijdagavond aan land

In de Golf van Mexico is orkaan Isaias ontstaan. 'Naar verwachting bereikt de orkaan op vrijdagavond (lokale tijd) de zuidkust van de Verenigde Staten. Vooral inwoners van de kustgebieden van Alabama, Mississippi, Louisiana en Florida moeten zich voorbereiden op noodweer', zo meldt Weeronline vrijdag.

Windsnelheden tot 166 km/uur

Momenteel is Isaias een orkaan van de tweede categorie, met windsnelheden tot 166 km/uur. Naar verwachting komt de orkaan vanavond ook als categorie 2-orkaan aan land. In de kustgebieden langs de Golf van Mexico kunnen de windsnelheden daardoor oplopen tot 150 à 170 km/uur.

Aan land nog wel zwaardere windstoten mogelijk

Gedurende de nacht trekt de orkaan verder noordwaarts, waarbij deze boven land snel in kracht afneemt. Zaterdag rond het middaguur is de maximale gemiddelde windsnelheid naar verwachting afgenomen tot ongeveer 85 km/uur. Daarbij zijn nog wel zwaardere windstoten mogelijk. Overigens is ook bij deze windsnelheden schade mogelijk.

Noodweer met grote kans op schade

De orkaan kan veel overlast en schade veroorzaken. Door de harde wind kunnen bomen omwaaien en gebouwen beschadigd raken. Ook wordt het zeewater door de krachtige wind richting de kust gestuwd. Hierdoor kunnen golven snel twee meter hoog worden, met gevaarlijke overstromingen tot gevolg.

Daarnaast wordt veel regen verwacht. Op grote schaal kan 75 tot 200 mm vallen, lokaal mogelijk nog meer. Hierdoor kunnen straten onderlopen en kunnen ook verder landinwaarts overstromingen ontstaan. Bovendien bestaat de kans dat de stroomvoorziening op sommige plaatsen langdurig uitvalt.

Vooral in de kustgebieden van Alabama, Mississippi, Louisiana en Florida zijn de omstandigheden gevaarlijk. In verschillende gebieden zijn daarom al evacuaties afgekondigd. Inwoners bereiden zich voor door bijvoorbeeld ramen met houten platen af te schermen en zandzakken voor deuren te leggen om binnendringend water tegen te houden.

Rustig orkaanseizoen

Isaias is de eerste orkaan van het Atlantische orkaanseizoen en naar verwachting ook de eerste die aan land komt. Dat is opvallend laat, aangezien het orkaanseizoen al richting zijn einde loopt. Het seizoen duurt van juni tot en met november, waarbij de meeste orkanen doorgaans in augustus en september ontstaan.

Dat het orkaanseizoen tot nu toe zo rustig is verlopen, hangt onder meer samen met El Niño. Dit natuurverschijnsel beïnvloedt de grootschalige luchtcirculatie, waardoor boven de Atlantische Oceaan de windsnelheid op grote hoogte kan toenemen. Door de grotere verschillen in windsnelheid tussen verschillende hoogtes kunnen tropische stormen zich moeilijker ontwikkelen tot orkanen.

Orkanen krachtiger door opwarming aarde

Toch kunnen er ook tijdens El Niño krachtige orkanen ontstaan. Daarbij speelt de temperatuur van het zeewater een belangrijke rol. Dit jaar is het water in de Golf van Mexico uitzonderlijk warm, waardoor Isaias veel energie uit het zeewater kan halen. Ook klimaatverandering speelt hierbij een rol. Door de opwarming van de aarde neemt het aantal orkanen niet per se toe, maar kunnen orkanen wel krachtiger worden en meer regen veroorzaken.

