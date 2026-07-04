Dode bij brand op woonboot Amsterdam

Bij een brand in een woonboot aan de Geuzenkade in Amsterdam is op zaterdagochtend 4 juli een persoon overleden. 'De identiteit van het slachtoffer is nog niet vastgesteld. We doen onderzoek naar de precieze toedracht van het incident', zo meldt de politie vandaag.

Melding brand woonboot

Iets voor 05.00 uur kregen hulpdiensten meldingen binnen van een brand in een woonboot in Amsterdam-West. De brandweer heeft de brand geblust en een persoon uit de woonboot gehaald.

Slachtoffer overleden

'Er is direct gestart met het verlenen van eerste hulp, maar helaas mocht dit niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. Recherche en het team Forensische Opsporing doen onderzoek naar de toedracht van het incident', aldus de politie.