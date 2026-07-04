OM gaat in hoger beroep in verkrachtingszaak minderjarig meisje Nieuwegein

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat hoger beroep instellen in de strafzaak waarin twee mannen verdacht worden van verkrachting op 19 oktober 2025 in Nieuwegein van een 17-jarig meisje dat zich in een bijzonder kwetsbare positie bevond. 'De rechtbank Midden-Nederland sprak deze mannen afgelopen dinsdag vrij', zo meldt het OM.

Bijzonder kwetsbare positie

Bij het opstellen van de tenlastelegging is destijds een zorgvuldige afweging gemaakt. Daarbij heeft een groot aantal factoren gemaakt dat het OM vond dat er sprake was van een bijzonder kwetsbare positie.

Afhankelijkheidspositie slachtoffer

Te denken valt aan onder andere de leeftijd, de alcoholinname van het slachtoffer en de afhankelijkheidspositie waarin het slachtoffer door verdachten was gebracht. Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank hier anders naar kijkt. In hoger beroep zal het OM het dossier in het geheel opnieuw beoordelen.