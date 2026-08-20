Botresten aangetroffen in Roggebotsebos in Dronten

In het Roggebotsebos bij Dronten zijn op maandag 10 augustus botresten aangetroffen. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft uitgewezen dat de resten afkomstig zijn van een man. De identiteit van deze man is nog niet bekend.

DNA-onderzoek heeft tot nu toe geen match opgeleverd. Wel is vastgesteld dat de aangetroffen resten niet van de 36-jarige Marc Jaskulski zijn. Hij wordt sinds 15 april 2024 vermist. Het onderzoek naar zijn vermissing gaat onverminderd door.

Onderzoek naar identiteit en doodsoorzaak

de politie is een nieuw onderzoek gestart naar de aangetroffen botresten. Dit onderzoek richt zich op de vraag wie de overleden man is en wat de oorzaak en omstandigheden van zijn overlijden zijn.