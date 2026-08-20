Nederland heeft 40% meer vluchtvertraging dan andere Europese luchthavens

Ruim 85.000 reizigers liepen deze zomer op Nederlandse luchthavens langdurige vertraging op van meer dan drie uur. Met een vertraging percentage van 0,55% scoort Nederland slechter dan vergelijkbare knooppunten zoals Frankfurt (0,40%) en Londen Heathrow (0,39%). Budgetmaatschappijen blijken de grootste boosdoeners, terwijl KLM opvallend goed presteert.

Budgetmaatschappijen drijven vertragingscijfers op

Vooral budgetmaatschappijen trekken het gemiddelde omlaag. Budgetmaatschappijen, waaronder Transavia, easyJet, Ryanair, TUI fly, Wizz Air en Corendon, veroorzaken samen ruim een kwart (25,6%) van de de langdurige vertragingen (+3 uur vertraging) in Nederland. Dat komt neer op zeker 20.000 gedupeerde passagiers.

Hierbij laten Corendon (0,67%) en Transavia (0,60%) het grootste percentage van langdurige vertragingen (+3 uur vertraging) zien, op de voet gevolgd door Ryanair en EasyJet.

Opvallend is de positie van KLM. Zij noteerden deze zomer slechts een vertragingspercentage van 0,24%. Waar KLM in 2025 nog matig scoorde door personeelstekorten, is de maatschappij dit seizoen de meest stipte speler op de Nederlandse markt.

Weersomstandigheden gebruikt als excuus

Uit claimdata van gedupeerde passagiers bij Vlucht-Vertraagd.nl blijkt dat technische mankementen (13,4%) en te laat binnengekomen toestellen (12,9%) de meest gemelde oorzaken zijn. In 5,6% van de gevallen noemen reizigers het weer als reden voor de vertraging. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de reden die de passagier zelf opgeeft bij het indienen van een claim, vaak gebaseerd op wat destijds is verteld.

Luchtvaartmaatschappijen gebruiken slechte weersomstandigheden vaak als argument om claims af te wijzen, terwijl reizigers in die situaties in sommige situaties wel recht hebben op compensatie.

“Maatschappijen schuiven de schuld af op het weer, puur om niet te hoeven uitbetalen,” zegt Tom van Bokhoven, CEO van Vlucht-Vertraagd.nl. “Onder Europese regelgeving geldt niet elke weersomstandigheden als overmacht. Per situatie wordt beoordeeld wat de uitkomst is.”

De regels volgens de wet

Reizigers die meer dan drie uur vertraging oplopen door een technische storing of planningsfout, hebben volgens de Europese verordening EG 261/2004 recht op een vaste vergoeding die kan oplopen tot 600 euro per persoon.