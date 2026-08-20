Tarieven vrachtwagenheffing 2027

De tarieven van de vrachtwagenheffing stijgen per 1 januari 2027 met 2,6 procent. De bedragen per gereden kilometer worden aangepast aan de inflatie in Nederland. Dit gebeurt elk jaar op 1 januari.

Sinds 1 juli betalen vrachtwageneigenaren per gereden kilometer. Hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager het bedrag per kilometer. Het tarief voor de meest gangbare dieselvrachtwagen (EURO 6, meer dan 32.000 kg) wordt per 1 januari 2027 20,6 eurocent per gereden kilometer. Het tarief voor een elektrische vrachtwagen van dezelfde gewichtsklasse gaat naar 4,0 eurocent per gereden kilometer.

Tijdelijk 22,3 procent korting tot en met 31 december 2026

Ondernemers hebben momenteel te maken met sterk gestegen brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. Daarom heeft het kabinet besloten om hen tegemoet te komen met een tijdelijke verlaging van de vrachtwagenheffing. Van 1 september tot en met 31 december 2026 geldt een verlaging van de tarieven met 22,3 procent. Deze korting geldt voor alle vrachtwagens.

Meer informatie

De tarieven die gelden vanaf 1 januari 2027 vindt u op www.vrachtwagenheffing.nl/bedragen. Op deze pagina staan ook de tijdelijke tarieven, die van 1 september tot en met 31 december 2026 gelden. De bedragen voor 2027 zijn nog niet officieel vastgesteld. Dit gebeurt in september, als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ze bekendmaakt in de Staatscourant.