CBS: Werkloosheid stijgt in juli naar 4,0 procent

In juli 2026 waren er 404 duizend werklozen. 'Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 2 duizend per maand toe. Het aantal mensen met betaald werk nam af met gemiddeld 11 duizend per maand', zo meldt CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers. Het UWV registreerde eind juli 200 duizend lopende WW-uitkeringen.

Beroepsbevolking

Naast de 404 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die recent niet naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 9 duizend per maand.

Vooral mannen vaker werkloos

De werkloosheid nam in juli vooral toe bij mannen, van 3,8 naar 4,0 procent van de beroepsbevolking. Deze toename was het grootst bij mannen tot 45 jaar. De werkloosheid onder vrouwen daalde van 4,0 naar 3,9 procent. Zowel bij mannen als bij vrouwen is de werkloosheid onder jongeren relatief hoog. Dit zijn vooral scholieren en studenten.