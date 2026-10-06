Verdachte aangehouden voor diefstal met geweld in Zaandam

De politie heeft een verdachte aangehouden na een diefstal met geweld op de Stormhoek in Zaandam. Een man nam op 5 oktober 2026 rond 17.05 uur onder bedreiging met een ijzeren pijp een auto weg.

Voertuig en hekwerk

De verdachte reed na de diefstal weg in het voertuig van het slachtoffer. Kort daarna reed hij terug en botste door een stalen hekwerk heen. Omstanders wezen agenten op de auto, die iets verderop stond.

Aanhouding

Bij het voertuig stond een 29-jarige man uit Polen. Agenten hielden hem direct aan. Uit een drugstest bleek dat hij onder invloed was van verdovende middelen. De verdachte weigerde op het politiebureau mee te werken aan een bloedtest. Hij zit vast voor verhoor en verder onderzoek.