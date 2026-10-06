Inmiddels 6 overleden honden na uitlaten Schiedam

Sinds vrijdag 25 september zijn vijf honden overleden nadat ze waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. 'Inmiddels is ook een zesde hond overleden. Deze hond is niet in De Plantage geweest, maar op andere locaties in Schiedam uitgelaten', zo meldt de politie dinsdag.

'Dezelfde symptomen'

'Een verband met de andere honden is nog niet bewezen, maar we onderzoeken dit wel. De honden hadden dezelfde symptomen. We houden er rekening mee dat ze iets hebben gegeten waardoor ze ziek zijn geworden', aldus de politie.

Onderzoek

De politie praat met de eigenaren van de honden en met getuigen. Daarnaast laat de politie pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. De forensische opsporing is hierbij betrokken. Dit onderzoek kost tijd. Zodra er meer duidelijk is, laat de politie dit weten.

Let op tijdens het uitlaten

Laat je je hond uit? Let dan goed op. Houd in de gaten wat je hond oppakt of eet. Zie je iets opvallends? Maak er een foto van en meld het bij de politie.