Drie aanhoudingen in onderzoek drugslab na overlijden minderjarige

De politie heeft op dinsdag 06 oktober 2026 drie personen aangehouden. 'Deze drie verdachten worden in verband gebracht met het onderzoek naar een minderjarige, die op 1 juli 2025 in Venlo kwam te overlijden. De aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het produceren van synthetische drugs en mensenhandel door het te werk stellen van een minderjarige ten behoeve van criminele activiteiten', zo meldt de politie dinsdag.

Venlo

'Het gaat om drie verdachten die nu respectievelijk 18, 20 en 27 jaar oud zijn. Zij komen alle drie uit de gemeente Venlo', aldus de politie.

Overlijden

In het weekend van 28 en 29 juni 2025 werden drie mannen, waarvan twee minderjarig, in het ziekenhuis opgenomen. Eén van de minderjarige slachtoffers overleed enkele dagen later, op 1 juli, aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie startte na de opname en overlijden in het ziekenhuis een onderzoek naar de aard en aanleiding van de omstandigheden hoe deze mannen in het ziekenhuis terecht waren gekomen. Gedurende het onderzoek bleef het lange tijd onduidelijk wat er precies gebeurd was. Dat was ook reden waarom de politie terughoudend was met het delen van informatie.

Duidelijkheid

Inmiddels is meer informatie beschikbaar gekomen wat inzichtelijk maakt wat er zich mogelijk heeft afgespeeld in het betreffende weekend en wat geleid heeft tot de opname in het ziekenhuis van het drietal in juni 2025. Met deze aanhoudingen is het onderzoek niet afgerond. Meer aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.