Provincie Limburg helpt 135 boeren natuurinclusiever werken

'Inzicht krijgen in hun prestaties'

'Het gaat om in totaal 100 melkveehouders en 35 akkerbouwers. Zij kunnen inzicht krijgen in hun prestaties, praktische begeleiding ontvangen en de mogelijkheid om financiële beloningen te verdienen. De ambitie is om de aanpak in 2030 uit te breiden naar 350 boerenbedrijven', aldus de provincie.

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers: “Limburg heeft boeren nodig die kunnen blijven ondernemen én goed voor hun omgeving zorgen. Met minder uitstoot, schoner water en meer ruimte voor planten en dieren. Daarom helpen we 135 boeren met praktische begeleiding en belonen we hun goede prestaties. Zo bouwen we aan een toekomst voor onze boeren én ons landschap.”

Meten, verbeteren en belonen

De Limburgse Biodiversiteitsmonitor (LBM) maakt zichtbaar hoe bedrijven scoren op onder meer bodem, water, uitstoot, klimaat, biodiversiteit en landschap. Met persoonlijke begeleiding kunnen boeren gericht verbeteringen doorvoeren. Goede prestaties kunnen een financiële beloning opleveren. Binnen Propositie Heuvelland gaan 50 bedrijven aan de slag met de Limburgse Biodiversiteitsmonitor om een bijdrage te leveren aan de gebiedsopgaven. De overige 85 liggen verspreid over Limburg. Het project bouwt voort op een eerdere proef met 80 deelnemers. De ambitie is dit vanaf 2030 door te laten groeien naar 350 deelnemers.

Inspiratiedag in Montfort

Donderdag 8 oktober organiseert Stichting NIL met de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) en Natuurrijk Limburg de Inspiratiedag Natuurinclusieve Landbouw in Montfort. Boeren ontdekken, ook zonder eerdere ervaring, wat natuurinclusief werken voor hun bedrijf kan betekenen. Limburgse boeren delen hun ervaringen. Er zijn workshops over bodemoptimalisatie en graslandbeheer, gesprekken over verdienmodellen en persoonlijk advies over natuurbeheer. Een dag waarin kennis en ervaringen delen binnen de sector centraal staat. Voor en door boeren. Ook als men nog niet natuurinclusief werkt. De dag is ook bedoeld voor overheden en ketenpartijen die kennis willen maken met de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw.