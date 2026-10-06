Inkomensondersteuning voor sport en zwemles kinderen met een beperking schiet tekort

Veel gemeenten bieden inkomensondersteuning voor sport en zwemles. 'Maar die past niet altijd bij wat kinderen met een beperking nodig hebben. Dat komt door verschillende knelpunten', zo meldt het Mulier Instituut op basis van interviewonderzoek onder praktijkprofessionals.

Hoge kosten en zoektocht naar passend aanbod

Passend sport- of zwemlesaanbod kost soms meer dan de ondersteuning dekt. Ook hebben ouders door hoge zorgkosten soms weinig geld, terwijl ze op basis van hun inkomen geen ondersteuning kunnen krijgen. En soms is er alleen passend aanbod buiten de woongemeente, maar geldt de ondersteuning daar niet voor.

Welke knelpunten spelen, verschilt per kind en gezin. Ook verschillen gemeenten in hoe flexibel ze (kunnen) zijn met financiële steun.

Actieve betrokkenheid lastig voor ouders

Het aanvragen van financiële steun vraagt een actieve rol van ouders. Maar dit lukt vaak niet door zaken als:

- zorgmoeheid;

- onduidelijkheid over de ondersteuning;

- schaamte over hun financiële situatie.

Het helpt ouders als er een soepel aanvraagproces is. Ook goede afstemming en samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties helpt.

Intermediairs maken sport en zwemles toegankelijker

Professionals die ouders helpen bij een aanvraag noemen we vaak ‘intermediairs’. Zij zijn van meerwaarde in dit proces. Niet alleen om ouders met het (soms ingewikkelde) aanvraagproces te helpen. Maar ook omdat zij verschillende vergoedingen aan elkaar kunnen verbinden om voldoende budget te regelen. En ze ouders kunnen helpen zoeken naar passend aanbod. Sommigen creëren extra aanbod als ze merken dat er te weinig betaalbare en passende opties voor kinderen met een beperking zijn.

Interviews met praktijkprofessionals

We interviewden elf van deze intermediairs. Zij hebben veel praktijkkennis over het aanvragen van inkomensondersteuning voor kinderen met een beperking voor sport en zwemles. Dit onderzoek maakt deel uit van het ZonMw-project SPRINTS. Dit is een landelijk onderzoeksproject naar de betaalbaarheid van sport. Onder andere voor mensen met geldzorgen.