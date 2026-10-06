Studiebeurs buitenland: zo maak je studeren over de grens betaalbaar

Studiebeurs buitenland: welke opties zijn er en hoe vind je ze? Zo maak je studeren over de grens betaalbaar, van Erasmus+ tot meeneembare studiefinanciering.

Nederlandse studenten die voor hun opleiding de grens over gingen, kozen tussen 2020 en 2024 vooral voor België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, meldt Nuffic. Dichtbij dus. Maar goedkoop is het daarom nog niet. Wie een studie of een semester in het buitenland overweegt, komt al snel bij dezelfde vraag uit: is er een studiebeurs buitenland die de rekening drukt?

Wat kost studeren in het buitenland?

De kosten bestaan uit meer dan collegegeld. Huur, boodschappen, verzekeringen en reiskosten verschillen sterk per land, en dat geldt ook voor het collegegeld zelf. Ga je via je eigen hogeschool of universiteit op uitwisseling, dan betaal je volgens WilWeg geen collegegeld aan de buitenlandse instelling, maar blijf je je gebruikelijke collegegeld in Nederland betalen.

Maak daarom eerst een begroting. Zet de vaste lasten op een rij, zoals huur, verzekering en reiskosten, en tel er een bedrag voor eten en dagelijkse uitgaven bij op. Vergelijk daarna meerdere bestemmingen, want levensonderhoud en collegegeld lopen per land flink uiteen. Hoe eerder je dit doet, hoe langer je hebt om te werken en te sparen.

Denk ook aan de woning of kamer die je achterlaat. Onderverhuur kan extra geld opleveren. Blijft de kamer leeg, dan is het goed om te weten dat het aantal woninginbraken in de zomermaanden de afgelopen vijf jaar met ruim 20 procent daalde. Goede beveiliging en een woonverzekering blijven desondanks verstandig.

Zo vind je een studiebeurs buitenland

Een beurs is een geldbedrag dat je helpt je studie, stage of tussenjaar te betalen. Meestal dekt het niet alle kosten, maar het is een handige aanvulling op je budget. Voor de meeste beurzen moet je aan voorwaarden voldoen en ze vaak al vroeg aanvragen, met allerlei documenten. Je kunt meerdere beurzen tegelijk aanvragen, dus het loont om breed te zoeken.

Erasmus+ is het bekendste programma. Het is een beurzenprogramma van de Europese Commissie voor studenten die een tijdje in een ander Europees land studeren of stage lopen, met een maandelijks bedrag voor je kosten. Voor uitwisselingen naar landen buiten de EER bestaat de NL Scholarship voor hbo en universiteit, en mbo'ers kunnen bij VSBfonds mbo terecht voor een korte cursus of werkervaring. Er is meer dan Erasmus+: wie een studiebeurs buitenland zoekt, vindt ook beurzen per land, zoals Fulbright voor een master in de Verenigde Staten en DAAD voor Duitsland.

De Beursopener van WilWeg bevat meer dan 100 beurzen en filtert op wat voor jou geldt. Het is echter geen compleet overzicht. Vraag daarom ook bij de international office van je eigen opleiding of er een potje is.

Meeneembare studiefinanciering

Heb je in het jaar van je uitwisseling recht op studiefinanciering van DUO, dan kun je die vaak ook in het buitenland krijgen, mits je ingeschreven blijft bij je Nederlandse instelling. Je studenten-ov zet je om in een maandelijkse vergoeding. Let wel op: je Nederlandse studiefinanciering mag je niet combineren met een buitenlandse studietoelage, en schrijf je je tijdelijk uit, dan vervalt de studiefinanciering.

Waar oriënteer je je?

Wie nog moet kiezen wat en waar hij wil studeren, kan zich oriënteren bij Studiekeuzelab, een platform voor scholieren met tips, verhalen en checklists over studiekeuze, waaronder over studeren in het buitenland.

Lees ook verhalen van studenten die al zijn geweest. Daarin zie je wat een land in de praktijk kost.

Uitwisseling, hele studie of stage: wat betaal je waar?

Wat je betaalt, hangt af van de route. Bij een uitwisseling of minor via je eigen opleiding is de toelating meestal al geregeld en blijf je ingeschreven in Nederland. Regel je het zelf, als zogeheten free mover, dan vraag je de buitenlandse instelling of en hoeveel collegegeld je moet betalen, en je blijft je Nederlandse collegegeld betalen zolang je daar ingeschreven staat. Voor een hele studie in het buitenland gelden de kosten en toelatingseisen van die instelling. En loop je stage, dan kun je soms een stagevergoeding krijgen. Vraag dat na bij je opleiding of het stagebedrijf.

Extra geld: van bijbaan tot crowdfunding

Er zijn meer manieren om aan geld te komen. Je kunt een bijbaan zoeken in het buitenland, maar zoek eerst uit of je in het land van je keuze mag werken. Sommige scholen regelen een extra bijdrage, bijvoorbeeld via een opleidings-, onderzoeks- of branchefonds, en soms dragen bedrijven bij aan een studie of stage. Wie zijn omgeving wil betrekken, kan sponsors zoeken, bijvoorbeeld met een crowdfundingactie.

Slim plannen begint bij de begroting

Een studiebeurs buitenland maakt zelden alle kosten goed. Maar in combinatie met meeneembare studiefinanciering, een nuchtere begroting en wat spaargeld komt een semester over de grens binnen bereik. Begin dus met de rekensom, niet met de reisgids.