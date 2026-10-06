Suikerbelasting kan gelden voor ruim 40% van de suikers die mensen binnenkrijgen

De overheid overweegt een suikerbelasting op etenswaren in te voeren. Het RIVM heeft twee opties voor deze suikerbelasting onderzocht. Een optie waarbij producten met minimaal 6 gram suiker per 100 gram (6%-variant) belast worden en een optie waarbij producten met minstens 20 gram suiker per 100 gram (20%-variant) belast worden. Het onderzoek laat zien welk deel van de suikers die mensen in Nederland binnenkrijgen dan belast worden.

Mensen in Nederland krijgen gemiddeld te veel suiker binnen. Dit kan bijdragen aan overgewicht en obesitas of meer risico geven op onder meer hart – en vaatziekten. Met een suikerbelasting hoopt de overheid dat mensen minder producten kopen die veel suiker bevatten.

Twee varianten suikerbelasting onderzocht

Het ministerie van VWS vroeg het RIVM deze twee opties te onderzoeken. Er is gekeken naar hoeveel suiker mensen gemiddeld per dag binnenkrijgen, en hoeveel daarvan uit producten komt waarvoor de maatregel kan gaan gelden. Met de 6%-variant valt ongeveer twee vijfde (42%) van de suikers die mensen binnenkrijgen onder de belasting. Bij deze variant geldt een uitzondering voor producten in de Schijf van Vijf, zoals gedroogd fruit. Hierin zit van nature al veel suiker. Bij de 20%-variant gaat het om ongeveer een derde van de suikers die mensen binnenkrijgen. Beide opties raken vooral koek en gebak, zoet broodbeleg, snoep en chocolade, ijs, zoetmiddelen en een deel van dikke, vloeibare zuivel, zoals vruchtenkwark.