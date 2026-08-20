Celstraf in hoger beroep in zaak dodelijk verkeersongeval Oldehove

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden, heeft een 44-jarige man veroordeeld voor het veroorzaken van een verkeersongeval door aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend rijgedrag. Daarbij zijn twee personen overleden en één persoon is zwaargewond geraakt. Verder heeft het hof hem veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol en drugs en voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Het hof legt verdachte een gevangenisstraf op van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en bijzondere voorwaarden. Ook mag verdachte vier jaar geen motorrijtuigen besturen.

Oudejaarsdag 2023

Op oudejaarsdag 2023 heeft verdachte onder invloed van alcohol en THC (cannabis) een ernstig verkeersongeval veroorzaakt in Oldehove. Hierbij is hij in botsing gekomen met een vriendengroep die met een partytent over de weg liep. Twee voetgangers van respectievelijk 21 en 18 jaar zijn daarbij overleden en één voetganger van 19 jaar is zwaargewond geraakt. Vervolgens heeft verdachte de plaats van het ongeval verlaten.

Zichtbaarheid voetgangers met partytent

Het hof stelt vast dat verdachte de voetgangers met de partytent ruim van tevoren moet hebben kunnen zien en zijn voertuig tijdig tot stilstand had kunnen brengen. Dat hij hen niet (tijdig) heeft opgemerkt kan hem dan ook worden verweten.

Schuld

Naar het oordeel van het hof heeft verdachte zich zodanig onvoorzichtig gedragen dat het aan zijn schuld is te wijten dat het verkeersongeval heeft plaatsgevonden, waardoor twee slachtoffers zijn overleden en één slachtoffer zwaargewond is geraakt. Het hof merkt het rijgedrag van verdachte aan als aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend.

Strafmotivering

Met het overlijden van de slachtoffers is een groot en onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden. Dit blijkt ook uit de indringende verklaringen die op de zitting in hoger beroep door de nabestaanden zijn voorgelezen. Zij missen hun dierbare nog iedere dag en zullen het verlies de rest van hun leven met zich mee moeten dragen. Het leven van het slachtoffer dat zwaargewond is geraakt zal nooit meer hetzelfde zijn. Hun vriendengroep zal nooit meer compleet zijn. Ook de samenleving is ernstig geschokt door dit ongeval.

Strafoplegging

Het hof veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar en oplegging van de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden, alsmede een rijontzegging voor de duur van 4 jaar.